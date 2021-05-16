ХАМАС выпустил по Израилю около 3 тыс. ракет

С Газы по Израилю выпустили 2,9 тыс. ракет. Фото: REUTERS

Боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля 2,9 тыс. ракет.

Поэтому армия обороны Израиля продолжит защищать своих граждан. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

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"Это убытки, причиненные израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Кроме штаба военной разведки, в многоэтажном доме "Аль-Джала" также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.