Хакеры выложили базы данных Роскомнадзора, занимающегося цензурой

Хакеры присоединились к войне против России. Фото: Pexels

Хакеры Anonymous опубликовали базы данных Роскомнадзора.

Это ведомство ответственно за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, говорится на их сайте.

Хакерам удалось опубликовать более 340 тыс. файлов Роскомнадзора в Республике Башкортостан.

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"Деятельность Роскомнадзора всегда является предметом общественного интереса как для населения России, так и для всего мира. Их последние действия лишь подчеркнули это. Роскомнадзор давал указания о том, что можно говорить, и приказал СМИ удалить сюжеты, которые называют вторжение России в Украину вторжением. В ответ на факты проверки Facebook заявлений России о войне Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Facebook, а затем заблокировал его. Роскомнадзор также угрожал заблокировать доступ к российской Википедии из-за их статьи о вторжении России в Украину. Это следует за установившейся историей подобных действий в прошлом", – говорится в сообщении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.