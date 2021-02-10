Хакеры пытались отравить целый город

Хакеры хотели отравить воду целого города. Фото: Укринформ

В штате Флорида (США) неизвестные злоумышленники вмешались в работу очистных сооружений которая обрабатывает воду для 15 тысяч человек.

Хакеры взломали систему управления и попытались повысить уровень гидроксида натрия в воде более чем в 100 раз, сообщил на брифинге шериф округа, информируют местные СМИ.

Система управления отлажена так, чтобы авторизованные пользователи могли совершать необходимые в случае аварии или неисправности действия отдаленно.

Злоумышленники попытались изменить параметры работы автоматики, установив концентрацию щелочи в воде на уровне 11100 ppm, в то время как нормальная концентрация соответствует 100 ppm.

Сотрудники очистной станции отреагировали быстро - оператор заметил изменение, предупредил начальника и вернул значение параметра к исходному, а хакер покинул систему.

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Добавление гидроксида натрия в малых количествах в водопроводную воду увеличивает ее pH и тем самым понижает количество свинца и других тяжелых металлов. При высокой концентрации он вызывает раздражение кожи и глаз, а в более тяжелых случаях – химические ожоги.