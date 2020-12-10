Хакеры похитили данные по вакцине от Covid-19

Компании пока неизвестно, попали ли к хакерам данные участников исследования. Фото: pixabay.com

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что в результате кибератаки документы по вакцине от Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам.

Об этом сообщает компания BioNTech на своем сайте.

"Мы были проинформированы, что агентство подверглось кибератаке, а некоторые документы, которые имеют отношение к нормативному представлению вакцины-кандидата BNT162b2 Pfizer и BioNTech от коронавируса, украли. В настоящее время мы ждем дополнительной информации о расследовании", - отметили в BioNTech.

Компании пока неизвестно, попали ли к хакерам данные участников исследования.

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В США умерли 6 добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавирус Pfizer. 2 погибшим ввели настоящий препарат, а другим – плацебо, сообщается в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.