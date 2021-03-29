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понедельник, 29 марта 2021 10:21

Хакеры атаковали телеканал, который готовил расследования об устранении "врагов" Путина

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Хакеры атаковали телеканал, который готовил расследования об устранении &quot;врагов&quot; Путина
Австралийский телеканал подвергся кибератаке. Фото: Reuters

Австралийский телеканал 9NEWS Australia потерпел кибератаку на фоне подготовки расследования об устранении "врагов" президента РФ Владимира Путина.

Перед показом выпуска расследовательской программы Under Investigation сорвали эфиры, пишет DW.

Из анонса известно, что выпуск посвящен "смертоносной компании уничтожения с помощью химагентов", которую развернул Путин "против его врагов" в странах Запада.

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По словам австралийских экспертов, скорее всего за атакой стоят хакеры из России.

"Идет ли речь об уголовном саботаже, или это - дело рук иностранного государства, сейчас расследуется, однако, эта атака может обнаружить уязвимость общенационального масштаба", - сообщили в 9News Australia.

Телеканал заверил, что эпизод о Путине уже снят и ничто не помешает показать его в эфире.

Российские хакеры атаковали немецкий Бундестаг. Хакеры пытались взломать компьютеры менее 7 депутатов Бундестага и 31 депутата региональных парламентов.

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