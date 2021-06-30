Гватемала требует от России вернуть $80 млн за не доставленную Covid-вакцину

Россия поставила в Гватемалу только 150 тыс. доз вакцины из обещанных 8 млн. Фото: Reuters

Правительство Гватемалы требует в России вернуть десятки миллионов долларов за не доставленные миллионы доз вакцины от коронавируса российского препарата "Спутник V".

Об этом сообщило издание Reuters.

По словам министра здравоохранения Гватемалы Амелии Флорес, правительство страны также требует от Российского фонда прямых инвестиций, который занимается маркетингом вакцины за рубежом, в 20-дневный срок доставить вакцину для завершения вакцинации тех, кто уже был привит первой дозой.

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В начале апреля Гватемала заказала в РФ 8 млн доз вакцины. Заплатили около $80 млн. Пока Россия поставила стране-заказчице только 150 тыс. доз.

По словам представителя РВПИ Олега Брянского, на следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с грузом вакцины для "выполнения контрактных обязательств".

Россия выполнила лишь 8% своих экспортных обязательств по поставке вакцин от коронавируса в другие страны.

Российский препарат одобрили в 64 государствах. Издание Forbes подсчитало, что до 21 мая Россия направила за границу около 16,3 млн доз вакцины.

29 июня в России зарегистрировали рекордное количество умерших от Covid-19 за все время пандемии: за сутки умерли 652 человека. За этот период в стране зафиксировали 20 616 случаев заражения. Третья волна коронавируса грозит России более масштабными потерями, чем первые две, а общее количество жертв пандемии может вырасти до 1 млн человек.