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Губернатором Нью-Йорка впервые стала женщина

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Губернатором Нью-Йорка впервые стала женщина
Гочул 14 лет работала в городском совете Гамбурга. Фото: Reuters

В США представитель Демократической партии 62-летняя Кэти Хочул стала губернатором Нью-Йорка.

Впервые в истории этот штат возглавила женщина, сообщает The New York Times. Хочул стала также девятой женщиной-губернатором в США.

"Я чувствую вес ответственности на моих плечах и уверяю граждан, что справлюсь", — сказала она.

24 августа 57-й губернатор Нью-Йорка принесла присягу в Капитолии штата на короткой закрытой церемонии под присмотром главной судьи Джанет Дифиоре.

Хочул 14 лет проработала в городском совете Гамбурга — города в штате Нью-Йорк.

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Предыдущий губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ушел с поста из-за секс-скандала. Президент США Джо Байден лично призвал его уйти в отставку в связи с результатами расследования по поводу домогательств Куомо до по крайней мере 11 женщин.

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