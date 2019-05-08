Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 693
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3881
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 855
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2088
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3177
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5463
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2007
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3222
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
28
19
7
4
5
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Российских полицейских одели в форму НКВД
Российских полицейских одели в форму НКВД
Видео
Все видео
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Трагедия в Шереметьево: видео страшного пожара из салона самолета
Трагедия в Шереметьево: видео страшного пожара из салона самолета
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2817
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3141
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 45
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 16:57

Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти

  Комментировать
Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть Николаса Мадуро потерпела неудачу. Фото из открытых источников.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Политик отметил, что он рассчитывал на большую поддержку военных, которые должны были нажать на Мадуро, что привело бы к его отставке, однако этого не произошло, передает The Washington Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США могут использовать армию в Венесуэле

"Возможно, потому что нам нужно больше поддержки солдат, чтобы поддержать переворот, чтобы поддержать конституцию. Я думаю, что изменения сейчас очевидны", - заявил Гуайдо.

Он также отметил, что рад видеть среди союзников США. И, в частности, открыт для предложения со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице. Между тем уровень жизни в Венесуэле снизился. Всего за несколько месяцев 2019 состоялся ряд отключений света и воды, что усилило и так уже сложную ситуацию для многих, кто столкнулся с гиперинфляцией, дефицитом продуктов питания и лекарств. По данным ООН, в настоящее время четверть жителей Венесуэлы остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона - страдают от недоедания.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице. Между тем уровень жизни в Венесуэле снизился.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 75250
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 56898
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 24115
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18333
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
7
 1 Просмотров: 17372
Мир
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет Просмотров: 2133
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 11629
Объявили новых лидеров Евровидения-2019
Объявили новых лидеров Евровидения-2019 Просмотров: 1620
Байден со значительным отрывом лидирует среди демократов
Байден со значительным отрывом лидирует среди демократов Просмотров: 243
Трагедия в Шереметьево: назвали еще одну вероятную причину
Трагедия в Шереметьево: назвали еще одну вероятную причину Просмотров: 945
Больше всего комментируют
7
Зеленскому не нужны досрочные выборы
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
2
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
Голосов: 104
Голосование Чего больше всего ожидаете от президента Зеленского?
  • продолжение реформ и сближения с Евросоюзом
  • возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма
  • преодоление коррупции на всех уровнях
  • снижение цен на коммуналку, горючее и продукты питания
  • я за него не голосовал, поэтому ничего не жду
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua