Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть Николаса Мадуро потерпела неудачу. Фото из открытых источников.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Политик отметил, что он рассчитывал на большую поддержку военных, которые должны были нажать на Мадуро, что привело бы к его отставке, однако этого не произошло, передает The Washington Post.

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"Возможно, потому что нам нужно больше поддержки солдат, чтобы поддержать переворот, чтобы поддержать конституцию. Я думаю, что изменения сейчас очевидны", - заявил Гуайдо.

Он также отметил, что рад видеть среди союзников США. И, в частности, открыт для предложения со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице. Между тем уровень жизни в Венесуэле снизился. Всего за несколько месяцев 2019 состоялся ряд отключений света и воды, что усилило и так уже сложную ситуацию для многих, кто столкнулся с гиперинфляцией, дефицитом продуктов питания и лекарств. По данным ООН, в настоящее время четверть жителей Венесуэлы остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона - страдают от недоедания.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице. Между тем уровень жизни в Венесуэле снизился.