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Грузия отреагировала на новость о возвращении Саакашвили

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Грузия отреагировала на новость о возвращении Саакашвили
Саакашвили находится в розыске, и ему вынесен ряд обвинительных приговоров. Фото: Report.ge

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала новость о возвращении на родину экс-президента Міхеіла Саакашвили.

По ее словам, политик находится в розыске и ему вынесен ряд обвиняемых приговоров, - сообщает "Эхо Кавказа".

"Конечно, мы не против, если Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждут процедура задержания и тюрьма", - высказалась Цулукиани.

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Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство в мае 2019 года. 7 мая Зеленский официально назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины. Назначение вызвало резкую реакцию первых лиц Грузии и официального Тбилиси. Посол Грузии в Украине был отозван для консультаций. В июне 2018 года в Грузии заочно приговорили Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии виновным по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия. Саакашвили назвал приговор незаконным.

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Дата
27
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