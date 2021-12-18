Грецию всколыхнуло мощное землетрясение

Югом Греции пронеслось землетрясение. Фото: УП

В южной части Греции произошло мощное землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Афинского геодинамического института, передает Ekathimerini.

Подземный толчок магнитудой 5,4 на глубине почти 58 км произошел в 07:16 по местному времени в море между Пелопоннесом и островом Крит.

Толчки ощущались от Афин к Криту. О повреждениях или пострадавших не сообщается.

"Из-за значительной глубины толчки ощущались на более широкой территории", – сказал глава греческой организации по антисейсмическому планированию Эфтимиос Леккас.

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Один из свидетелей в городе Ханья на Крите отметил, что землетрясение длилось "около пяти секунд, достаточно сильно ощущалось даже в подвале здания".

15 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был в Надворнянском районе, южнее города Надворная, глубиной 5 км. В декабре землетрясение также фиксировали в Черниговской области магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холмы, глубиной 10 км.