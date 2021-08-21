Греция построила 40-километровый забор на границе

Греция построила забор на границе с Турцией. Фото: Reuters

Греция объявила, что завершила строительство забора на границе с Турцией. Теперь там стоит стена длиной 40 км, а новая система наблюдения действует, чтобы предотвратить наплыв беженцев.

В Европейском Союзе из-за событий в Афганистане опасаются относительно повторения кризиса беженцев 2015 года. Тогда почти миллион людей спасались от войны и бедности на Ближнем Востоке и переправились в Грецию из Турции. Потом - отправились на север до богатых стран, как сообщает издание Ekathimerini.

Греция была на передовой этого кризиса. Представители страны заявили, что пограничные войска в состоянии повышенной готовности для того, чтобы убедиться, что Греция не станет снова воротами Европы.

"Мы не можем пассивно ждать возможного наплыва. Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными", - отметил греческий министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис. Он в пятницу посетил регион Эврос вместе с министром обороны и главой вооруженных сил.

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Также Хрисохоидис заявил, что на днях завершили расширение 12,5-километрового забора и высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

Правоохранительные органы, береговая охрана и вооруженные силы Греции готовят план патрулирования и охраны границ страны из-за событий в Афганистане, опасаясь наплыва беженцев и миграционного давления со стороны Турции. В марте 2020 года во время кризиса на границе возвели 27-километровый забор в Эвросе. Греческое правительство обсуждает подобные меры безопасности. Система надзора в Эвросе включает 11 новых камер и радаров. Это дает возможность видеть до 15 км на территории Турции и передавать изображение в оперативные центры полиции Греции.