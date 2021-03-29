Граждане третьих стран могут получить "паспорт вакцинации": условия

Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Фото: pixabay.com

Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока. Есть некоторые условия.

"Как вы знаете, на данный момент необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли", - сказал представитель ЕК на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

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Кроме этого, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям, то они будут признаваться наравне с документом ЕС.

"Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, этот вопрос на ближайшую перспективу", - добавил он.

С 15 июня будет доступен единственный для граждан всех 27 стран Евросоюза сертификат здоровья. Документ будет содержать информацию о вакцинации от коронавируса.