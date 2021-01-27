Госсекретарем выбрали американца с украинскими корнями

Блинкен стал госсекретарем США. Фото: Reuters

Давнего помощника президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики Энтони Блинкена утвердили в должности руководителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

Большинство сенаторов проголосовали "за", в то же время трое представителей Республиканской партии высказались против, передает CNN.

Кандидатуру Блинкена, американца украинского происхождения, выдвинул новый глава США.

До этого его кандидатуру поддержал комитет Сената по иностранным делам США.

В 2000-х годах Блинкен руководил аппаратом демократической фракции Комитета Сената США по международным отношениям. При администрации Барака Обамы занимал должность советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Байдена. Позже Блинкен занимал должности заместителя советника по национальной безопасности президента и заместителя госсекретаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во главе Пентагона утвердили первого афроамериканца

Корни нового госсекретаря США связаны с Украиной. В прошлом году, когда Байден представлял свою будущую команду, Блинкен рассказывал, что его дед по отцовской линии эмигрировал из Киева в США, а отчим, известный международный прокурор Сэм Писарь, пережил Холокост и находился в концлагерях в оккупированной нацистами Польше. Он поддерживает предоставление Украине летального оружия. Также известно, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина и выступает против российской агрессии в отношении Украины.