Госсекретарь США пообещал РФ ответ на "необдуманные и агрессивные действия"

Блинкен пригрозил РФ санкциями. Фото: Reuters

Если Россия продолжит вести себя агрессивно, Штаты оставляют за собой право ввести новые санкции.

"Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим. Не с целью конфликта или эскалации — а потому, что мы будем отстаивать свои интересы и ценности", — прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью RAI TG1, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Нынешняя администрация США уже демонстрировала реакцию: в частности, на попытки вмешательства в выборы, кибератаки против SolarWinds, попытку отравить Навального.

"Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций. И многие из них были введены в координации с европейскими партнерами, Канадой, Великобританией и т. д.", — подчеркнул госсекретарь США.

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Европейский Союз утвердил продление пакета экономических санкций против России за аннексию Крыма. Продолжение санкционных ограничений было принято на фоне разговоров о возможном приглашению президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.