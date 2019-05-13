Госсекретарь США полетел в Москву обсудить "агрессивные действия"

Майк Помпео отправился в Москву. Фото: Радио Свобода

Госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Москву обсудить "агрессивные действия" России.

Майк Помпео встретится с американскими дипломатами и представителями американских бизнес кругов. В программе визита также возложение венка к могиле Неизвестного солдата в честь тех, кто воевал против нацистского режима, сообщает пресс-служба Белого Дома.

С президентом России Владимиром Путиным и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Помпео встретится во вторник в Сочи. Стороны обсудят широкий круг вопросов. Это первый визит Помпео в Россию в качестве главного дипломата США.

Государственный департамент говорит, что Помпео, как ожидается, поднимет вопрос американцев, содержащихся в России, включая бывшего американского моряка Пола Уилана и Майкла Калве, основателя компании Baring Vostok.

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Визит Помпео в России проходит за несколько недель до встречи Большой двадцатки в Осаке, Япония, в которой будут присутствовать как президент США Дональд Трамп, так и президент России Путин.