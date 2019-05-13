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понедельник, 13 мая 2019 07:27

Госсекретарь США передумал ехать в Москву

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Госсекретарь США передумал ехать в Москву
Майкл Помпео отменил сегодняшний визит в Москву. Фото: ТАСС

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил сегодняшний визит в Москву, но встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Вместо столице РФ прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию в Иране. Он уже вылетел из Вашингтона в Европу, сообщает Reuters.

Пребывание в России Помпео хотел начать со встречи с коллективом посольства США. Затем планировал встретиться я с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. Впоследствии должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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Во вторник во второй половине дня госсекретарь собирался приехать в Сочи. Там запланированы переговоры с Лавровым. Кремль не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в использовании энергетического рычага в конфликте против Украины. Он заявил, что причиной российского вторжения было намерение россиян захватить нефтяные и газовые месторождения. И подчеркнул, что США выступают против того, "чтобы наши европейские союзники подключались к российскому газу в рамках проекта "Северный поток-2".

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