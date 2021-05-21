Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 684
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1107
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 261
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2125
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 522
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 1287
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1458
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
4
4
3
6
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили &quot;пир&quot;
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили "пир"
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
Шесть волосин покойного рок-идола продали за $14 тыс
Шесть волосин покойного рок-идола продали за $14 тыс
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Видео
Все видео
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Авто на скорости въехало в толпу
Авто на скорости въехало в толпу
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 387
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4059
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 261
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 04:53

Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию в Украине

  Комментировать
Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию в Украине
Блинкен обсудил с канадским коллегой российскую агрессию в Украине. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно обсудили российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма.

Разговор состоялся в кулуарах 12-й встречи министров Арктического совета в четверг, 20 мая. В рамках встречи обсудили ряд вопросов, касающихся как отношений США и Канады, так и ситуации по всему миру, сообщает Министерство иностранных дел Канады.

"Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, создаваемые Россией, в том числе ее подрывные действия, в частности ее крупномасштабное, необъявленное передвижение войск в Украине и вокруг нее и незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме Украины говорили также о ситуации на Дальнем Востоке, пандемии коронавируса, угрозы со стороны Китая, обсудили экономическое сотрудничество между Канадой и США.

В заключение встречи они подтвердили свою общую приверженность проведению Всемирного саммита по вопросам демократии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остановить строительство "Северного потока-2" практически невозможно - Белый дом

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой закрепили политику страны о непризнании аннексии Крыма Россией. Ее поддержали конгрессмены как от Республиканской, так и от Демократической партий США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Самый дорогой в мире чай стоит $ 700 тыс. pа килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 15030
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11700
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 9000
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 6093
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 1 Просмотров: 5067
Мир
В результате сильного наводнения погибли пять человек
В результате сильного наводнения погибли пять человек Просмотров: 90
Байден поздравил перемирие между Израилем и Палестиной: пообещал восстановить "Железный купол" и помочь сектору Газа
Байден поздравил перемирие между Израилем и Палестиной: пообещал восстановить "Железный купол" и помочь сектору Газа Просмотров: 225
Остановить строительство "Северного потока-2" практически невозможно - Белый дом
Остановить строительство "Северного потока-2" практически невозможно - Белый дом Просмотров: 252
В Израиле утвердили решение о прекращении огня
В Израиле утвердили решение о прекращении огня Просмотров: 144
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
 1 Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
5
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
Голосов: 1411
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть