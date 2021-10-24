Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Желающих получить визу россиян отнесли к "бездомным национальностям". Фото: unn

Госдепартамент внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан "бездомных национальностей".

Об этом свидетельствует документ Госдепа США, содержащий инструкции для заявителей на визу.

В "бездомных национальностей" (Homeless Nationalities) американские власти относит людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, по которой дипломаты США не могут выполнять свои функции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США закрыли свое последнее консульство в России

В перечне "бездомных", кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Документ содержит инструкцию для россиян - в случае запроса американской визы им следует обратиться в посольство США в Варшаве (Польша).

В перечне "бездомных национальностей", кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Фото: Скриншот из документа

Весной 2021 года Россия отнесла США в список "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств - им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульство США в других странах.