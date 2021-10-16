Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт

Среди бунтовщиков колонии №1 Владикавказа, которых переправляют в другие регионы, оказался чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Он был осуждён на шесть лет за жестокое избиение супруги из-за ревности. Фото: t.me/bazabazon

Около 600 заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 российского города Владикавказ вечером 15 октября.

Участники разбили камеры наблюдения и внутренние двери. В колонию стянули значительные силы силовиков со всего региона, сообщает Telegram-канал Baza.

"Инцидент начался с конфликта с участием двух заключенных, в котором активно участвовали сотрудники колонии. После чего на территории учреждения и вспыхнули беспорядки", - говорится в сообщении.

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Среди участников бунта оказался чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев, ранее осужден на шесть лет за жестокое избиение жены. Бунтари подожгли несколько зданий, в том числе бараки с суровыми условиями содержания.

"Формально заключенные живут в таких местах, как в обычных колониях общего режима. Однако у них есть множество ограничений: например, именно эти бараки запираются, перемещаться местным зэкам по территории свободно нельзя, жестче действует охрана", - сообщается.

В результате бунт был подавлен поздно ночью - в колонию вошел спецназ. Заключенных разделили на группы, часть из них отправили в другой регион.

57 человек убили, из них 16 обезглавили в результате бунта среди заключенных в региональном восстановительном центре Альтамира в северном штате Пара, Бразилия. Во время мятежа члены банды с одного тюремного блока вторглись в другой и подожгли комнату. В результате многие заключенные задохнулись.