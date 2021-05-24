Google впервые подала иск в суд против Роскомнадзора

Роскомнадзор требует у Google удалить 12 видео январских акций протеста. Фото: Reuters

Компания Google подала иск против Роскомнадзора за требования удалить 12 видео январских акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Комания впервые судится против российского регулятора, пишет "Коммерсант".

По словам представителей Роскомнадзора, в 12 роликах содержатся призывы участвовать в январских протестах в поддержку Навального и в Google не имеют права оспаривать такое требование.

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По мнению юристки регулятора Екатерины Абашин, первый случай, когда Google подает иск в Роскомнадзор связан с усилением давления российских властей на компанию.

23 и 31 января по всей России прошли митинги в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты об этих акциях из соцсетей, ссылаясь на то, что они вовлекают несовершеннолетних к участию в митингах. Ведомство составило административные протоколы по неудаленному материалу в Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, "Вконтакте", "Одноклассники", Telegram и YouTube.

1 ноября 2019 года в России вступили в силу изменения в законы "О связи" и "Об информации", которые предусматривают создание изолированного интернета.

Роскомнадзор сообщил, что обнаружил случаи размещения "противоправных материалов" в Facebook и YouTube.