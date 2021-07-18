Головная боль и проблемы со слухом: в посольстве США вспышка "гаванского синдрома"

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Власти США расследуют сообщения о множественные случаи так называемого "гаванского синдрома" в американском посольстве в Вене. Сотрудники посольства жалуются на внезапные головокружения, головная боль и проблемы со слухом, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Симптомы, которым пока нет точного объяснения, зафиксированные как минимум в 20 человек, работающих в диппредставительстве США в столице Австрии. В последний раз жалобы звучали 16 июля, но, по данным американского журнала New Yorker, первые случаи были отмечены вскоре после того, как Джо Байден занял пост президента в январе 2021-го. К расследованию подключены эксперты министерства здравоохранения США и сотрудники ЦРУ.

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"Гаванский синдром"

Впервые на схожие симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, в которых диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", потерю слуха, сильные головные боли, потерю чувства равновесия и когнитивные нарушения. Сначала власти США высказывали предположение о неких "акустические атаки", но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

Заболеваемость новым штаммом Delta уже фиксируют в Европе. В Украине вспышка коронавируса начнется там, где большинство людей не прививались еще и не успели переболеть. В таких регионах есть риск высокого уровня заболеваемости и летальности.