Голливудский актер стал членом российской партии

Сигал сконцентрируется на вопросах экологии. Фото: скриншот с видео

Голливудский актер Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия — За правду". Партийный билет ему вручили 29 мая.



К партии он присоединился вместе с командой бывшего "майора" самопровозглашенной "ДНР" Захара Прилепина. Об этом сообщают РИА Новости.



В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.



Актер получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США.

В 2018 году Стивена Сигала обвинили в сексуальном домогательстве. С тех пор прошло 25 лет и теперь, согласно заключению лос-анджелесского окружного прокурора, очень сложно собрать доказательную базу против злоумышленника. Срок давности преступления уже истек.