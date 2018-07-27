Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город

Городом Голмуд провинция Цинхай пронеслась 50-метровая песчаная буря. Фото: скриншот с видеоролике

Город Гольмуд на севере Китая накрыла мощная песчаная буря. Стена пыли высотой 50 м за несколько минут покрыла весь город.

Ветер достигал 20,7 м/с, сообщает metro.co.uk.

Видимость на дорогах достигла нуля. Местные правоохранительные органы через громкоговорители просили водителей двигаться медленно, мигая при этом аварийным светом. Максимально допустимая скорость для движения автомобилей - 25 миль в час. (40 км в год. - Gazeta.ua). Сведений о количестве пострадавших пока нет.

Гольмуд находится высоко на Тибетском плато и склонен к экстремальным погодным условиям. На прошлой неделе город накрыл снегопад, а несколько дней назад залило сильными дождями.

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Фотограф Ромен Вэйлон сфотографиовал город-призрак Колманскоп в Намибии. Он давно заброшенный среди пустыни и засыпан песком. Город основали немцы в 1908 году из-за месторождения алмазов. В городе жило близко 1,2 тыс. человек.