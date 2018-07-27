Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город

 
Ексклюзивы
1/5
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 954
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1458
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 11997
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4383
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1665
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3159
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7020
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 738
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
8
9
23
5
6
Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды
Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды
Гончар удивительно украшает керамику перьями
Гончар удивительно украшает керамику перьями
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Видео
Все видео
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
На затонувшем корабле нашли клад уникальных монет
На затонувшем корабле нашли клад уникальных монет
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Мальчик с инвалидностью написал книгу глазами
Мальчик с инвалидностью написал книгу глазами
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1494
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4743
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1017
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4824
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3753
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 1215
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 14:16

Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город

  Комментировать
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
Городом Голмуд провинция Цинхай пронеслась 50-метровая песчаная буря. Фото: скриншот с видеоролике

Город Гольмуд на севере Китая накрыла мощная песчаная буря. Стена пыли высотой 50 м за несколько минут покрыла весь город.

Ветер достигал 20,7 м/с, сообщает metro.co.uk.

Видимость на дорогах достигла нуля. Местные правоохранительные органы через громкоговорители просили водителей двигаться медленно, мигая при этом аварийным светом. Максимально допустимая скорость для движения автомобилей - 25 миль в час. (40 км в год. - Gazeta.ua). Сведений о количестве пострадавших пока нет.

Гольмуд находится высоко на Тибетском плато и склонен к экстремальным погодным условиям. На прошлой неделе город накрыл снегопад, а несколько дней назад залило сильными дождями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опять гроза: киевлян предупредили о ненастье

Фотограф Ромен Вэйлон сфотографиовал город-призрак Колманскоп в Намибии. Он давно заброшенный среди пустыни и засыпан песком.

Город основали немцы в 1908 году из-за месторождения алмазов. В городе жило близко 1,2 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 4 Просмотров: 233488
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 51497
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 51390
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 38120
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 29169
Мир
Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного
Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного
 Просмотров: 162
На затонувшем корабле нашли клад уникальных монет
На затонувшем корабле нашли клад уникальных монет
 Просмотров: 3645
Российская шпионка Бутина имела связь с потомком Рокфеллера
Российская шпионка Бутина имела связь с потомком Рокфеллера Просмотров: 432
"Прекрасный ангел": девочку из Нигерии назвали самой красивой в мире
"Прекрасный ангел": девочку из Нигерии назвали самой красивой в мире Просмотров: 1728
Наркоторговцы дают $70 тыс. вознаграждения за голову полицейской собаки
Наркоторговцы дают $70 тыс. вознаграждения за голову полицейской собаки Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
4
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
4
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
3
Порошенко идет на выборы - СМИ
2
Савченко объявила о походе на выборы
Голосов: 1927
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua