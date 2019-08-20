Глубже лизать нельзя – украинцам не понравился русскоязычный пост Макрона

Президент Франции Эмануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным написал на русском языке пост в Facebook. В нем назвал РФ "очень глубоко европейской страной" и заявил, что верит в "Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".

В Украине такой жест французского лидера раскритиковали. Его назвали подхалимом и предупредили, что такая риторика может привести к оккупации Путиным всей Европы.



















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Встреча Владимира Путина и Эмануэля Макрона состоялась 19 августа во Франции. Одной из главных тем, которые обсуждали лидеры, стали Украина и российская агрессия. Среди прочего, Макрон согласился приехать в Москву на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. С началом российской агрессии против Украины мировые лидеры бойкотируют кремлевские парады.