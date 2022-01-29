Главы МИД Франции и Германии посетят Украину

В ближайшее время министры посетят Украину. Фото: DW

Министры иностранных дел Франции и Германии – Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок – посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля.

Они попытаются оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне. Об этом сообщает Ле Дриан в Twitter, передает "РБК-Украина".

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"Я выразил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе нашу полную поддержку и солидарность с Украиной.

Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", – отметил он.

1 февраля Украину посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.