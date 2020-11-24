Главаря африканских повстанцев приговорили к пожизненному

Нтабо Нтабери выступает перед сторонниками / Getty Images

Бывшего лидера повстанцев Демократической республики Конго приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности, включая массовые убийства и изнасилования.

Военный суд признал Нтабо Нтабери виновным в убийствах, изнасилованиях, сексуальном рабстве и вербовке детей в возрасте до 15 лет. Приговор вынесли после окончания двухлетнего суда, во время которого показания дали 178 жертв. В ООН заявили, что приговор показал, что безнаказанность не является неизбежной. Об этом пишет ВВС.

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"Этот вердикт - источник больших надежд для многих жертв конфликтов в стране - их страдания были услышаны и признаны", - заявила глава миротворческой миссии ООН в стране Лейла Зерруги.

Нтабери, также известный как Шека, один из лидеров группы повстанцев под названием "Защитники Конго Ндума". Боевики действовали в неспокойной восточной провинции Северное Киву. Восток страны давно охвачен конфликтами, которые подпитывает большое количество ценных ресурсов в этом районе. Между 1998-м и 2003-м в стране шла гражданская война. Некоторые повстанцы продолжают бороться и совершать зверства.

Нтабери сдался миссии ООН в 2017 году. Власть впервые выдала ордер на его арест в 2011-м, обвинив в организации рейдов на деревни в середине 2010-го. Во время этих рейдов члены его шайки и двух других изнасиловали около 400 человек и убили почти 300.

Нтабери был в бегах 6 лет, но в конце сдался миротворцам ООН вместе с командиром другой шайки, которого также приговорили к пожизненному заключению за преступления, совершенные в Северном Киву.