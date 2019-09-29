Главарь боевиков на Донбассе стал мэром российского города

В России жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром ексватажка "ДНР" Дмитрия Трапезникова.
Недовольны настолько, что готовы выходить на протесты, пишет 24tv.
Люди публикуют в сети видеообращение, в которых открыто призывают Трапезникова немедленно уйти в отставку.
Также активисты призывают горожан на акции протеста в соцсетях.
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