Глава МИД Британии не приедет в Украину - заболела Covid-19

Лиз Трасс заболела коронавирусом. Фото: metals-expert.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая должна была прибыть в Украину с официальным визитом завтра, 1 февраля, получила положительный результат на коронавирус.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину

Она отметила, что заболела, несмотря на то, что получили три дозы вакцины. Британская дипломат пошла на самоизоляцию.

"Сегодня вечером я получила положительный результат на Covid. К счастью, у меня сделано три вакцины, и я буду работать из дома, пока буду изолирована", - говорится в сообщении.

Завтра в Украину прилетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В то же время, с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе. Также был запланирован визит главы британского МИД Лиз Трасс.