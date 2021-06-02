Гигантский корабль загорелся и потонул - фото

Самый большой корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе в среду, 2 июня.

Вся команда смогла благополучно эвакуироваться с корабля "Харга", но попытки спасти судно не увенчались успехом. Оно затонуло. Об этом пишет Independent.

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Пожар начался около 02:25. Пожарные попытались его потушить, но судно затонуло недалеко от иранского порта Джаск, примерно в 1270 км к юго-востоку от Тегерана.

Государственное телевидение назвало "Харга" учебным кораблем. Это одно из немногих судов иранского ВМФ, которое было способно пополнять запасы для других кораблей в море. Оно также могло перевозить тяжелые грузы и служить площадкой для вертолетов.

ВМФ Ирана обычно патрулирует в Оманском заливе и ближних морях, в то время как полувоенная революционная гвардия страны действует на мелководье Ормузского пролива и Персидского залива. Однако в последние месяцы иранский флот спустил на воду несколько больших коммерческих танкеров под названием "Макран", которые переделал для выполнения той же функции, что и "Харга". Иранская власть не рассказала о причинах пожара на борту.

Однако затопление произошло после серии загадочных взрывов, начавшихся в 2019 году на иранских кораблях в Оманском заливе. Позже ВМС США обвинили Иран в том, что целились там в корабли с помощью подводных взрывчатых веществ с таймером, которые обычно водолазы прикрепляют к корпусу судна.

Иран отрицает обвинения, хотя кадры ВМС США показывают, что члены Корпуса стражей Исламской революции снимают с судна мину, которая не разорвалась. Инцидент произошел тогда на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как тогдашний президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из ядерной сделки с Тегераном.

Затопление "Харга" - последняя катастрофа для иранского военного флота. В 2020-м во время иранских военных учений ракета ошибочно поразила свое военное судно у порта Джаск, в результате 19 моряков погибли, а 15 ранения. В 2018-м в Каспийском море затонул эсминец иранского ВМФ.

Военный корабль "Харга", построенный в Великобритании и спущен на воду в 1977 году, вошел в состав иранского флота в 1984-м, после длительных переговоров, состоявшихся после Исламской революции 1979 года в Иране.