Гибралтар, вид с высоты / Wikipedia

Заморская британская колония на юге Пиренейского полуострова Гибралтар станет частью Шенгенской зоны и будет иметь паспортный контроль с остальной Великобританией после того, как Лондон покинет ЕС 1 января 2021-го

Переговоры о судьбе Гибралтара, который граничит с Испанией, проходили в секретности. Их результаты обнародовала во вторник, за 8 дней до того, как Великобритания покинет ЕС. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Гибралтар - британская заморская территория, которая лежит на узком горном пространстве, на юге Пиренейского полуострова. Площадь - 6,5 км кв.

В соответствии с соглашением между Лондоном и Мадридом, с нового года Гибралтар вступит в Шенгенскую зону. Жители стран ЕС, желающих попасть на территорию по суше или воздуху, не будут проходить паспортного контроля. Но с британцами, которые прилетят из Соединенного Королевства, будет нужен паспортный контроль.

Проверять паспорта в аэропорту Гибралтара будут не британские пограничники, а офицеры пограничного ведомства ЕС Frontex. Более того, они будут отчитываться о своей работе в Мадрид.

Эта сделка - успех испанского премьера Педро Санчеса. Мадрид много лет ведет с Лондоном спор о суверенитете над колонией. На референдуме 2002-го 98,97% из 35 тыс. жителей Гибралтара высказались против присоединения к Испании. Однако 2016 года, 96% гибралтарцев проголосовали против выхода Британии из ЕС.

"Премьер Санчес не поднимал вопроса о суверенитете. Он считает, что из-за углубления сотрудничества Испании с Гибралтаром симпатии жителей колонии склонятся в сторону Мадрида", - объясняет Игнасио Молина из мадридского института Real Elcano.

Процветание этой территории зависит от тесного экономического сотрудничества с Испанией. Поэтому, столкнувшись с угрозой возвращения к соглашению 1969-го, когда испанский диктатор Франко закрыл границу с колонией, глава правительства Гибралтара Фабиан Пикардо согласился на условия, которые предложил Мадрид.

Гибралтар стал британской колонией в результате Утрехтского договора 1713-го. Мадрид считает, что это наследство колониального периода, как когда-то Индия или Кения, должно получить суверенитет от британской короны.

Великобритания, а следовательно, и Гибралтар никогда не входили в Шенгенскую зону. В результате "Брекзиту" территория окажется более интегрированной с остальными странами ЕС, чем была раньше.