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четверг, 30 сентября 2021 19:16

Гибель Андрея Зельцера: в Беларуси массово задерживают за комментарии в соцсетях

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Гибель Андрея Зельцера: в Беларуси массово задерживают за комментарии в соцсетях
На фотографии группа силовиков окружили квартиру Андрея Зельцера. Мужчина встретил их выстрелами из охотничьего ружья, убил одного из силовиков и сам погиб в перестрелке. Фото: скриншот с видео BELTA

В Беларуси силовики задержали около 50 человек по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни.

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", пишет "Настоящее время".

Правозащитники знают имена 26 задержанных. Это жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобина, Витебска и Слонима.

Предполагают, что задержания связаны с комментариями в соцсетях о гибели Андрея Зельцера и сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ).

Среди задержанных - 36-летний рабочий из Слонима Алексей Сенько.

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Домой к матери мужчины пришли "трое неизвестных с каменными лицами, спрашивали Алексея", рассказала жена задержанного изданию "Наша Нива". Она находилась у свекрови с ребенком

"Не представлялись, ничего не говорили. Стало тревожно. Я позвонила мужу, он сначала не брал, потом говорит: "Не могу говорить". Мы пошли домой, подходим, а там те трое его уже выводят. Он успел мне шепнуть: "Это КГБ", - сообщила жена задержанного.

По ее словам, ночью сотрудники КГБ провели обыск в доме и забрали телефон Алексея.

"Леша активист, любит комментарии писать. Но я видела, что именно он писал в местной группе, там нет никаких обид", - добавила она.

28 сентября в Минске мужчина открыл стрельбу в сотрудников КГБ, которые ворвались в его квартиру якобы для обысков. Один из КГБистов получил смертельное ранение. Силовики в ответ открыли огонь и убили стрелка.

Позже стало известно, что в квартире находился 31-летний Андрей Зельцер. Он был айтишников. Работал на американскую компанию и участвовал в антилукашенковских протестах в прошлом году.

Заместитель министра внутренних дел РБ Николай Карпенков пригрозил расправой тем, кто комментирует и оскорбляет сотрудников правоохранительных органов.

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Дата
30
сентября

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