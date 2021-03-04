Германия заблокирует счета российских пропагандистов с RT

Российский пропагандистский канал Russia Today / Reuters

Немецкий Commerzbank сообщил о закрытии счетов и прекращение всех финансовых операций для российского пропагандистского канала Russia Today на территории Германии с 31 мая этого года.

В ответ Москва обещает жесткие меры против немецких журналистов, работающих в России, - заявила представительница МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ВВС.

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"Сommerzbank без объяснения причин закрывает счета RT, а около 20 немецких и международных финансовых институтов отказали в сотрудничестве. У нас есть причины предполагать, что против RT в Германии происходит кампания, которая сводится к финансовому эмбарго", - заявила руководитель канала в Германии Динара Токтосунова.

В Russia Today также сообщили, что эти события - не первые осложнения для работы этого канала в Германии и не в первый раз проблемы касаются именно финансов.

США и ЕС 2 марта одновременно ввели санкции в отношении российских высших чиновников, подозреваемых в причастности к преследованиям российского оппозиционера Алексея Навального. После отравления летом 2020-го Навальный лечился именно в Германии, откуда вернулся в Россию 17 января этого года, где его сразу задержали и судили.

После отравления Навального риторика немецких политиков в отношении России изменилась. Как в целом относительно сотрудничества с Москвой, так и отдельных проектов, как "Северный поток-2".

Также стало известно, что немецкие спецслужбы будут следить за праворадикальной партией "Альтернатива для Германии" из-за подозрений в экстремизме. Эту силу считают националистической, антимигрантской, антиевропейской и пророссийской. Она выступает за более тесное сотрудничество с Москвой, отмену санкций против Кремля, а ее представители регулярно посещают РФ и аннексированный Крым.