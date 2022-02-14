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понедельник, 14 февраля 2022 10:41

Германия в обход санкций поставляет России товары двойного назначения - СМИ

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Германия в обход санкций поставляет России товары двойного назначения - СМИ
С момента оккупации Крыма, согласно европейскому законодательству, к экспорту в Россию применяются более строгие критерии. Фото: pixabay.com

Несмотря на санкции Европейского Союза за оккупацию Крыма Германия продолжает массово поставлять в Россию товары двойного назначения, которые можно использовать в военных целях.

В позапрошлом году таких товаров продали на €366 млн, пишет Die Welt со ссылкой на список министерства экономики.

"В 2020 году Минфин Германии или подчиненное ему федеральное управление экономики и экспортного контроля выдало 673 лицензии на экспорт товаров двойного назначения. Всего в 2020 году Россия была четвертой по объемам страной-получателем таких товаров из Германии. В первой тройке были Китай, США и Бразилия. В то же время в Украину Германия в том же году поставила их на €17 млн", - говорится в сообщении.

Товары двойного назначения - это товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. К ним относится техника, которую можно использовать в производстве оружия, технологий для авиастроения и некоторых химических веществ.

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Издание отмечает, что после введения санкций ЕС против РФ в 2014 году к экспорту товаров применяются значительно более жесткие критерии. Поэтому есть сомнения, что ФРГ детально проверяла их перед выдачей лицензий.

В 2021-м правительству Германии уже задавали вопросы по экспорту товаров двойного назначения в РФ. Тогда Берлин аргументировал поставки тем, что для отказа от лицензии необходимо убедиться, действительно ли эти товары используются в военных целях.

На публикацию уже отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он упрекнул немецкое правительство за отказ поставлять Украине оружие.

26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных шлемов. Пользователи в соцсетях высмеяли такую ​​инициативу. Мол, на фоне новостей о новом вторжении России и оказании вооруженной помощи Украине США и Британией, она кажется смешной.

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