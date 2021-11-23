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вторник, 23 ноября 2021 15:51

Германия хочет вернуть Россию в нормандский формат

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Германия хочет вернуть Россию в нормандский формат
Маас высказался об отношениях с Россией. фото: Reuters

Германия хочет вернуть Россию в переговоры в нормандском формате.

Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Гайко Маас сказал во время Берлинского внешнеполитического форума, сообщает "Укрінформ".

"Берлин стремится к лучшим отношениям с Россией, но для этого нужен прогресс, в частности, в урегулировании конфликта на востоке Украины – на основе Минских договоренностей", - сказал он.

Он напомнил, что Россия отказалась от встречи министров иностранных дел Нормандского формата. Сказал, что новости о перемещении российских войск у границы с Украиной чрезвычайно тревожные.

"Эти процессы показывают, что мяч для урегулирования существующих противоречий лежит на поле Москвы. Европейский Союз будет здесь говорить одним голосом, я в этом твердо убежден", - заявил глава немецкого МИД.

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Маас считает, что нужно вести диалог с теми, кто не разделяет европейские ценности. Он считает, что наибольшее давление и попытки изоляции не приводят к результатам. И Германия выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов.

Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября. "Мы ждем реакции на наши предложения, а во-вторых, у меня 11 ноября очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

31 октября Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по поводу встречи в нормандском формате. Лавров говорил, что проект занял три страницы.

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