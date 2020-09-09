Германии предложили альтернативу "Северному потоку-2"

Польской альтернативой может быть газопровод Baltic Pipe. Фото: pixabay

Польша будет готова предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа.

Это произойдет в том случае, если ФРГ откажется использовать газопровод "Северный поток - 2", заявил прес секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает ТАСС.

Польской альтернативой может быть газопровод Baltic Pipe.

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По словам Мюллера, Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно с общеевропейским подходом.

"Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта", - сказал прес секретарь.

"Северный поток-2" могут недостроить из-за санкций США против российского проекта. Об этом заявила немецкая компания Uniper - один из европейских партнеров проекта. По ее данным, строительство газопровода могут задержать либо не завершить.