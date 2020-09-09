Германии предложили альтернативу "Северному потоку-2"

Польша будет готова предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа.
Это произойдет в том случае, если ФРГ откажется использовать газопровод "Северный поток - 2", заявил прес секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает ТАСС.
Польской альтернативой может быть газопровод Baltic Pipe.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкие экологи требуют остановить строительство "Северного потока-2"
По словам Мюллера, Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно с общеевропейским подходом.
"Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта", - сказал прес секретарь.
"Северный поток-2" могут недостроить из-за санкций США против российского проекта. Об этом заявила немецкая компания Uniper - один из европейских партнеров проекта. По ее данным, строительство газопровода могут задержать либо не завершить.
Комментарии