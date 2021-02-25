Генштаб Армении требует немедленную отставку Пашиняна

Генштаб ВСтребует отставки Пашиняна. Фото: kommersant

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства.

Местный портал News.am опубликовал соответствующее заявление.

С Генштаба уволили первого заместителя начальника. Утверждается, что увольнение совершили "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах". Именно это стало причиной требований отставки Пашиняна.

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"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию ВС действующей властью, но все имеет пределы", - говорится в заявлении.

По словам самого Пашиняна, в Армении может начаться военный переворот после требований о его отставке.

"Заявление Генерального штаба ВС расцениваю как попытку военного переворота. Всех наших сторонников приглашаю на площадь Республики", - написал Пашинян в Facebook.

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он должен был уйти с поста до 12:00 вторника, 8 декабря 2020 года.