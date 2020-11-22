Генсек ООН предупредил о неизбежной волне "суверенных дефолтов"

Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, в частности, отсрочить их погашение. Фото: EPA / UPG

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам, или, в частности, отсрочить их погашения до конца 2021 из-за пандемии коронавируса.

По его словам, из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы, сообщает Новости ООН.

Генсек предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов". В связи с этим Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, в частности, отсрочить их погашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саммит G20: Китай выдвинул идеи борьбы с коронавирусом

"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за решение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", - отметил Гутерриш.

А тем временем пандемия коронавируса набирает обороты. В ВОЗ заявили, что в начале 2021 существует опасность третьей волны коронавируса в Европе.