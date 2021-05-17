Генсек ООН назвал единственный путь урегулирования палестино-израильского конфликта

Он отметил, что Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня. Фото: Reuters

Единственный путь решения конфликта между Израилем и Палестиной - это переговоры по созданию двух государств со столицей городе Иерусалиме. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе внеочередного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает УНН.

"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью решения проблемы двух государств, когда два государства живут бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН", - сказал Гутерреш.

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Он отметил, что Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня.

Армия Израиля объявила, что ее воздушные и наземные войска начали операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ ночью также обстрелял анклав с танков и артиллерии. Однако израильская армия не входила в сектор Газа. Это крупнейшая военная операция армии Израиля против ХАМАС с 2014 года.