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вторник, 15 декабря 2020 03:35

Генпрокурор США подал в отставку

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Генпрокурор США подал в отставку
Генпрокурор США Уильям Барр уходит с должности. Фото: Reuters

Ставленник президента Трампа в должности генерального прокурора США Уильям (Билл) Барр подал официальное письмо главе Белого дома с просьбой об отставке перед Рождественскими праздниками.

"Только что имел очень приятную встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он выполнил прекрасную работу! Согласно письму, Билл идет (в отставку - ред.) перед Рождеством, чтобы провести каникулы со своей семьей", - написал Трамп в Твиттере.

Обязанности генпрокурора будет исполнять заместитель Барра Джефф Роузен.

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Трамп также обнародовал содержание письма от генпрокурора США. В нем Барр, в частности, называет Соединенные Штаты "глубоко разделенной страной" и выражает намерение оставить администрацию 23 декабря.

В последние дни Дональд Трамп остро критиковал Уильяма Барра из-за провалов в судах в попытках подтвердить "масштабные фальсификации" на выборах президента США. Это вызвало разговоры в Вашингтоне о возможности скорой отставки действующего генпрокурора США.

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