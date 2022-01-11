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вторник, 11 января 2022 15:30

Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился

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Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Сулейманов мог попасть под трибунал. Фото: "Аслан"

Руководитель департамента полиции Жамбыльской области Казахстана Жанат Сулейманов совершил самоубийство после приказа не стрелять по демонстрантам.

Силовики вышли из здания департамента полиции в ночь с 5 на 6 января. К тому моменту к управлению пришли протестующие, передает Orda.kz.

Местные правоохранители побеседовали с журналистами анонимно. Говорят, что в случае стрельбы был высок риск задеть мирных жителей.

"В его приказе не было злого умысла. Он не хотел лишних жертв среди мирного населения. А они, скорее всего, были бы, если бы мы открыли огонь. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее", - говорят подчиненные Сулейманова.

Участники штурма с помощью "болгарки" открыли дверь в оружейную.

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За отказ стрелять Сулейманов мог попасть под трибунал. 11 января в Таразе простились с генералом. Его тело доставили в Нур-Султан.

Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана 59-летний Жанат Сулейменов покончил с собой. В МВД страны подтвердили информацию о смерти начальника полиции, однако обстоятельства и другие подробности не раскрывают.

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Дата
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