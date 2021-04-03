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суббота, 03 апреля 2021 16:37

Генерал США назвал Путина убийцей

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Генерал США назвал Путина убийцей
США хотят иметь хорошие отношения со всеми странами мира. Фото: EPA/UPG

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес высказался в отношении президента России Владимира Путина.

Генерал назвал его убийцей и сказал, что не надо бояться говорить об этом.

Однако США хотят иметь хорошие отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией, рассказал Бен Ходжес в программе "Совет нацбезопасности" на YouTube-канале ISLND TV, передает "Гордон".

Он также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Путин - убийца.

"Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: "Да, конечно, Путин - убийца". Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию", - говорит генерал.

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Однако позиция Байдена не означает, что Россия и США не могут иметь "положительных отношений".

"США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира. Ведь Россия - великая нация с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестные между собой, и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо", - подчеркнул Ходжес.

17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, Считаете ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Он также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

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03
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