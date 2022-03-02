Генассамблея ООН поддержала резолюцию в отношении агрессии против Украины

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию "Агрессия против Украины". Фото: eadaily.com

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию "Агрессия против Украины", в которой выражается призыв к Российской Федерации прекратить боевые действия против Украины.

И вывести все российские войска с украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса. Соответствующая резолюция была поддержана на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"За" резолюцию проголосовала 141 страна-член ООН, "против" – 5, и "воздержались" – 35.

В тексте резолюции отмечается, что Россия совершила агрессию против Украины.

В этой связи выражается требование к России прекратить огонь и вывести российские войска с территории Украины в ее международно признанные границы, то есть включая Крым и Донбасс.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.