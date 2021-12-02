Газпром приобрел "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Акции продали компании ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Фото: Reuters

Холдинг USM российского бизнесмена Алишера Усманова продал дочерней компании Газпрома "СОГАЗ" свою долю акций компании VK.

Кроме Газпрома крупнейшими акционерами компании "СОГАЗ" также являются соратник президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук, двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а также бывший помощник президента компании "Роснефть" Игоря Сечина Антон Устинов, свидетельствуют данные открытых реестров.

"Совет директоров АО "СОГАЗ" приняла 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3 процента голосов VK (бывшей Mail.ru Group)", – говорится в пресс-релизе акционерного общества.

Сумма сделки пока неизвестна. В состав группы VK входят соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервис доставки Delivery Club, почтовый сервис Mail.Ru, а также сервисы My.Games и GeekBrains.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты

Российскую социальную сеть "ВКонтакте" Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента. В Украине "Одноклассники" и "ВКонтакте" заблокированы с 2017 года.