G7 договорились о "разрушительных санкциях" против России - Байден

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Байден с лидерами G7 обсудил пакет санкций против России.

Об этом президент США Джо Байден сообщил в Twitter.

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед по поводу разрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявил Байден.

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Лидеры "Большой семерки" поддержали Украину.

"Мы вместе с храбрыми людьми Украины", - подчеркнул президент США.

По состоянию на 15.45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций. Заявили о поддержке Украины: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония , Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу Сингапур, Палестина, Белиз.