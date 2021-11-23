ФСБ задержала несовершеннолетнего, который якобы получил из Украины приказ напасть на школу

Против мальчика возбуждено уголовное дело. Фото: ТАСС

В Казани ФСБ задержала несовершеннолетнего россиянина.

Его обвиняют в подготовке нападения на школу. Якобы получал приказы из Украины, сообщает ФСБ.

"В месте его жительства изъята пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о модификации оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Согласно полученным показаниям задержанного к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Следственный комитет в Республике Татарстан возбудил уголовное дело.

Суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.