Фотошопу - бой: С ретушированным контентом блогеров будут бороться

В Норвегии выступили против навязанных стандартов красоты. Фото: psdmaster

Парламент Норвегии принял поправки к закону о маркетинге о запрете использования обработанных фотографий в рекламе и публикациях в соцсетях блогеров.

Авторы инициативы считают, что это поможет в борьбе с навязанными стандартами красоты, пишет издание Vice.

72 депутата проголосовали "за", а 15 - "против". Формальный глава государства, король Норвегии, должен его подписать, чтобы ввести в действие.

Законопроект обязывает обозначать специальной маркировкой все рекламные объявления, в которых была ретушированная форма, размер тела или кожа. Это также касается и фильтров, которые часто применяют перед съемкой видео или фото.

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Закон распространяется и на контент блогеров в соцсетях, если они "получают любую оплату или иную выгоду" за ретушированные фото и видео.

Нарушение закона может привести к штрафам или даже заключения.

"Надеемся, что эти положения станут полезным и значимым вкладом в противодействие негативному влиянию такой отретушированной рекламе, в частности на детей и молодежь", - говорилось в обращении министерства в парламент.

Ряд блогеров Норвегии положительно приняли новый закон. Некоторые из них даже предложили распространить действия инициативы на все отредактированные фото.

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