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четверг, 01 июля 2021 12:04

Фотошопу - бой: С ретушированным контентом блогеров будут бороться

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Фотошопу - бой: С ретушированным контентом блогеров будут бороться
В Норвегии выступили против навязанных стандартов красоты. Фото: psdmaster

Парламент Норвегии принял поправки к закону о маркетинге о запрете использования обработанных фотографий в рекламе и публикациях в соцсетях блогеров.

Авторы инициативы считают, что это поможет в борьбе с навязанными стандартами красоты, пишет издание Vice.

72 депутата проголосовали "за", а 15 - "против". Формальный глава государства, король Норвегии, должен его подписать, чтобы ввести в действие.

Законопроект обязывает обозначать специальной маркировкой все рекламные объявления, в которых была ретушированная форма, размер тела или кожа. Это также касается и фильтров, которые часто применяют перед съемкой видео или фото.

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Закон распространяется и на контент блогеров в соцсетях, если они "получают любую оплату или иную выгоду" за ретушированные фото и видео.

Нарушение закона может привести к штрафам или даже заключения.

"Надеемся, что эти положения станут полезным и значимым вкладом в противодействие негативному влиянию такой отретушированной рекламе, в частности на детей и молодежь", - говорилось в обращении министерства в парламент.

Ряд блогеров Норвегии положительно приняли новый закон. Некоторые из них даже предложили распространить действия инициативы на все отредактированные фото.

Victoria's Secret является едва ли не самым популярным брендом женского нижнего белья. Постоянных моделей компании называли "ангелами" за идеальность и недосягаемость. Но с активным развитием движения бодипозитива большинство поклонников начали критиковать бренд, а их концепцию назвали устарелой и сексистской. Под давлением общества владельцы Victoria's Secret заявили, что вместо "ангелов" теперь будет VS Collective. "Лицом бренда теперь будут женщины, известные достижениями, а не формами", - говорят в компании.

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