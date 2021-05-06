Флот будет продавать свою форму под собственным брендом

Французские солдаты ВМФ во время празднования 80-летия призыва Шарля де Голля к сопротивлению нацистской оккупации, крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 года / Reuters

Французский флот впервые будет продавать свою форму под собственным брендом. В коллекции будут классические топы в полоску и сумки в виде парусов.

Головные уборы с сине-белыми полосами будут продаваться под торговой маркой Marine National 1626, в честь года, когда кардинал Ришелье, главный министр короля Людовика XIII, основал французский флот. Об этом пишет The Daily Mail.

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ВМФ Франции также будет продавать часы и другие аксессуары. Логотипом бренда будут якоря с красным помпоном наверху.

Начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандиер сказал, что ВМС стремятся быть более известными французам, которым служат ежедневно, и всему миру. По его словам, вырученные деньги пойдут на улучшение условий труда моряков и на финансирование благотворительных организаций, которые, в частности, заботятся о раненых.

Сине-белая униформа мариньер была принята на вооружение французским флотом в 1858 году. Настоящая мариньер имеет спереди и сзади 20 темно-синих полосок шириной 10 мм каждая, расположенных на расстоянии 20 мм , а на рукавах - 14 темно-синих полос. Моряки говорят, что благодаря полоскам легче увидеть людей, которые выпали в море.

Несмотря на то, что форма зародилась на флоте, она является важным предметом моды, вдохновляя таких дизайнеров, как Коко Шанель и Жан Поль Готье. Немецкий модельер Карл Лагерфельд регулярно воспроизводит ее для своих показов.