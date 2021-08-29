Финальная фаза: США заканчивает эвакуацию из Афганистана

Военные США перешли к финальной стадии операции по эвакуации людей из Афганистана.
Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, пишет Reuters.
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Сейчас около тысячи человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула. Однако после теракта 26 августа и угроз новых атак, толпа у аэропорта начала понемногу рассеиваться.
С 14 августа Штаты вместе с союзниками эвакуировали на самолетах более 58,7 тыс. беженцев. Еще более тысячи человек в ближайшее время эвакуируют американскими военно-транспортными самолетами.
Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящее время вывозится оборудования. Военные США будут контролировать аэропорт до окончания миссии.
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