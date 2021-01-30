ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия

Федеральное бюро расследований обнародовало новую информацию о выявленных самодельных бомбах во время штурма Капитолия.

"Офис ФБР в Вашингтоне обнародует дополнительную информацию и изображения самодельных бомб, размещенных в Вашингтоне с 19:30 до 20:30 5 января. Вознаграждение ФБР и Бюро контроля по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ составляет $100 тысяч", - отмечается в объявлении ФБР в Твиттере.

Таким образом, правоохранители впервые сообщили, что две самодельные бомбы, обнаруженные офисами национальных комитетов Демократической и Республиканской партий, были заложены накануне штурма Капитолия, который состоялся 6 января. То есть, это свидетельствует о заранее спланированных действиях.

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Кроме того, власти существенно увеличила вознаграждение за информацию о лицах, причастных к закладке бомб. Ранее правоохранители предлагали сначала $ 50 тысяч, потом $ 75 тысяч.

На фотографиях, которые обнародовало ФБР, видно, что подозреваемый был в серой кофте с капюшоном и кроссовках Nike Air Max Speed ​​Turf. На изображениях можно увидеть детали самодельных взрывных устройств.

6 января толпа сторонников Дональда Трампа устроила штурм Конгресса США в момент, когда законодатели утверждали официальные результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Членов Конгресса эвакуировали, заседание было перенесено из-за физической угрозы законодателям. Тогда правоохранители обнаружили взрывные устройства возле Капитолия.