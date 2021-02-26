ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США

Пригожина разыскивает ФБР. Фото: ТАСС

Федеральное бюро расследований объявило в розыск "повара" президента РФ Владимира Путина Евгения Пригожина за вмешательство в выборы США.

По этой причине разыскивают еще 12 человек, говорится на официальном сайте ФБР.

Разыскиваемых подозревают в сговоре ради влияния и создания препятствий деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Госдепа США.

"Следствием считается, что эти лица занимались определенной деятельностью, чтобы приобрести влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, включая ход президентских выборов 2016 года", - отметили в ФБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По иску "повара" Путина: в России арестовали квартиру и счета Навального

Кроме Пригожина, в список вошли: Джейхун Насимы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзин, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Большинство из этих людей фигурировали в делах с распространением кремлевской пропаганды в соцсетях. За предоставление информации, которая поможет в их розыске и поимке объявили награду в размере $250 тыс.

По словам самого Пригожина, объявления в розыск - это "охота на ведьм".

"50 процентов американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притворяться овцами и, чтобы не получить по голове, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших ребят, таких как я, а все, что могут сделать плохие парни - это поиграться самопиаром", - прокомментировал он.

СБУ блокировала на Львовщине деятельность ботоферм, которые использовали спецслужбы РФ для распространения пропаганды.