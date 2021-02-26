ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 531
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 621
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1809
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 441
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1782
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2988
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2997
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 594
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1539
Фото
Все фото
6
8
3
4
11
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
Поезд &quot;Интерсити&quot; врезался в локомотив
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Люткова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Люткова
Просмотров: 135
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 216
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 207
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 621
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1782
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 27
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 17:19

ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США

  Комментировать
ФБР объявило в розыск &quot;повара&quot; Путина за вмешательство в выборы США
Пригожина разыскивает ФБР. Фото: ТАСС

Федеральное бюро расследований объявило в розыск "повара" президента РФ Владимира Путина Евгения Пригожина за вмешательство в выборы США.

По этой причине разыскивают еще 12 человек, говорится на официальном сайте ФБР.

Разыскиваемых подозревают в сговоре ради влияния и создания препятствий деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Госдепа США.

"Следствием считается, что эти лица занимались определенной деятельностью, чтобы приобрести влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, включая ход президентских выборов 2016 года", - отметили в ФБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По иску "повара" Путина: в России арестовали квартиру и счета Навального

Кроме Пригожина, в список вошли: Джейхун Насимы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзин, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Большинство из этих людей фигурировали в делах с распространением кремлевской пропаганды в соцсетях. За предоставление информации, которая поможет в их розыске и поимке объявили награду в размере $250 тыс.

По словам самого Пригожина, объявления в розыск - это "охота на ведьм".

"50 процентов американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притворяться овцами и, чтобы не получить по голове, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших ребят, таких как я, а все, что могут сделать плохие парни - это поиграться самопиаром", - прокомментировал он.

СБУ блокировала на Львовщине деятельность ботоферм, которые использовали спецслужбы РФ для распространения пропаганды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ФБР объявило в розыск "повара" Путина за вмешательство в выборы США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 26937
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 14355
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 11026
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6570
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 6534
Мир
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
6
 Просмотров: 549
"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии
"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии Просмотров: 261
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
8
 Просмотров: 855
Продают атмосферный дом с суперзвездой по соседству
Продают атмосферный дом с суперзвездой по соседству Просмотров: 126
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
3
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 532
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть